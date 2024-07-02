Dolar
32.58
Euro
35.04
Altın
2,324.09
ETH/USDT
3,416.00
BTC/USDT
61,900.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk taraftarlar, Türkiye-Avusturya maçının oynanacağı Leipzig Stadı'nda yürüyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Son şampiyon Vondrousova'dan Wimbledon'a erken veda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda son şampiyon Çek Marketa Vondrousova, ilk turda elendi.

Yunus Kaymaz  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Son şampiyon Vondrousova'dan Wimbledon'a erken veda

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, 6 numaralı seribaşı Vondrousova, İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 7 dakika süren mücadelede rakibine 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Çek tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.

2022 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ashlyn Krueger'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Tek erkeklerde bu yıl son kez Wimbledon'da mücadele etmeyi planlayan Büyük Britanyalı Andy Murray, turnuvadan çekildi.

10 gün önce sırtından operasyon geçiren 37 yaşındaki Murray, Wimbledon'da 2013 ve 2016'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Son şampiyon Vondrousova'dan Wimbledon'a erken veda

Son şampiyon Vondrousova'dan Wimbledon'a erken veda

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk günü, Filistin destekçilerinin eylemine sahne oldu

Tenisin klasiği Wimbledon yarın başlıyor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya kalamadı
Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta

Zeynep Sönmez, Wimbledon'da ana tabloya bir adım uzakta
Milli tenisçiler, Wimbledon'da elemelere iyi başladı

Milli tenisçiler, Wimbledon'da elemelere iyi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet