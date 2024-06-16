Dolar
32.77
Euro
35.09
Altın
2,332.78
ETH/USDT
3,594.60
BTC/USDT
66,474.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, EURO 2024

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

Hilmi Sever  | 16.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

Hannover

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da teknik ekip ve futbolcular, Kurban Bayramı nedeniyle basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcular katıldı.

Teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarıyla bayramlaştıktan sonra, hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in bayramlaşmaya geç kalması ise gülüşmelere neden oldu.

Bayramlaşmanın ardından, milli takımın antrenmanı başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, kurban kesimi sırasında 16 bin kişinin yaralandığını açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan, şehit Astsubay Kaya'nın Konya'daki ailesine bayram ziyareti
Yalova'da kaçan kurbanlık boğa çocuk parkına girdi
Kars'ta bir ev ile 3 ahır ve samanlık yandı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

EURO 2024'te C Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

İngiltere, genç futbolcusu Bellingham ile güldü

Son yarı finalist Danimarka, öne geçtiği maçta Slovenya ile berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı'nda bayramlaşma
İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini vurguladı

İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini vurguladı
Hollanda, Polonya'yı geriden gelerek mağlup etti

Hollanda, Polonya'yı geriden gelerek mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet