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Spor, Futbol, EURO 2024

İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini vurguladı

İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, "Daha önceki turnuvalarda sergilediğimiz performansla favori olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda zafer yaşayamayan bir takımız, dolayısıyla burada tarih yazmak istiyoruz." dedi.

Mutlu Demirtaştan  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İngiltere'nin yıldız golcüsü Kane, EURO 2024'te tarih yazmak istediklerini vurguladı

Berlin

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mutlu sona ulaşarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Kane, UEFA'nın internet sitesine verdiği röportajda, "Daha önceki turnuvalarda sergilediğimiz performansla favori olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ancak aynı zamanda daha önce Avrupa Şampiyonası'nda zafer yaşayamayan bir takımız, dolayısıyla burada tarih yazmak istiyoruz. Bu, ulaşmaya çalıştığımız bir hedef ama önümüzde uzun ve zorlu bir yol olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dört büyük turnuvada İngiltere Milli Takımı'na kaptanlık yapacak ilk oyuncu olma ünvanını kazanacak Kane, "İngiltere'nin kaptanı olmak ve bu takıma liderlik etmek muhtemelen sahip olabileceğim en büyük ayrıcalık. Bunu dördüncü kez yapmak benim için bir onur. Son üç turnuvada çeyrek final, yarı final ve final yaşadık. Bu defa sonuna kadar gidip kazanacağımızı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kadrosundan övgüyle bahseden 30 yaşındaki futbolcu, "Bence bu kadro, en iyilerden biri. Korkusuz ve inanılmaz genç yetenekler geliyor. Takım arkadaşlarıma herhangi bir şeyin üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirsem bu benim için harika olur. Çok iyi bir birlikteliğimiz var ve bu da bize yardımcı oluyor." yorumunu yaptı.

İngiltere Milli Takımı, EURO 2024 C Grubu'ndaki ilk maçına, bugün TSİ 22.00'de Sırbistan karşısında çıkacak.

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