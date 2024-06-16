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Spor

Milli yüzücüler, Comen Akdeniz Kupası'nda 3 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Comen Akdeniz Kupası'nın son gününde bir gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Fatih Çakmak  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Milli yüzücüler, Comen Akdeniz Kupası'nda 3 madalya kazandı

Ankara

Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Limasol kentinde yapılan organizasyonda, milli sporculardan Ahmet Mete Boylu, 200 metre serbest erkekler kategorisinde 1.52.13'lük derecesi ile gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada Demir Özdemir, Kırhan Yılmaz, Cemre Çimen ve Beren Başaran'dan oluşan 4x50 metre serbest karışık bayrak takımı ise 1.39.85'lik derece ile bronz madalyaya ulaştı.

Milli sporculardan Dağhan Yılmaz ise 200 metre kelebek erkekler kategorisinde 2.04.94'lük derecesi ile kürsünün üçüncü basamağında yerini aldı.

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