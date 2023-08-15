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Ekonomi

Yozgat'ta nohut hasadı başladı

Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de beşinci, nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat'ta nohut hasadına başlandı.

Ömer Ertuğrul  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Yozgat'ta nohut hasadı başladı

Yozgat

Kentte, 2022 yılında 517 bin 59 dekarda 67 bin 115 ton ürün elde edilirken, bu yıl 554 bin 783 dekarda ekim yapıldı.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, gazetecilere, arpa ve buğdayın ardından nohut hasadının da başladığını söyledi.

Aşırı yağışlar nedeniyle nohutta hastalık görüldüğünü belirten Açıkgöz, "Son sıcaklar da bitkiyi kuruttuğu için verim yüzde 50 oranında düştü. Dekardan 200 kilogram beklediğimiz yerden 100 kilogram alıyoruz. Verim sadece Yozgat'ta değil İç Anadolu Bölgesi'nde de düşük." dedi.

Açıkgöz, verim düşük olmasına rağmen fiyatların 2022'ye göre iyi olduğunu dile getirerek, "Geçen yıl kilogramı 15-17 lira arasında satılırken, bu yıl 22 ile 25 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

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