YediHilal Derneğince düzenlenen Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı başladı
YediHilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, "Bizim kendi Müslüman tacirlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor ve bu Müslüman tacirler daha rahat şekilde Türkiye'de, İslam dünyasında hizmetini gerçekleştirmeli." dedi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, YediHilal Derneğince düzenlenen ve ticarete ve girişimciliğe istekli gençleri işadamlarıyla buluşturan Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı, bu yıl "ihracat" temasıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde başladı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı, bu programın YediHilal, MÜSİAD, AA ve Türkiye Katılım Sigorta'nın ortaklığıyla yapıldığını söyledi.
Paçacı, YediHilal olarak 2013'ten beri okuyan, yazan ve nitelikli bir genç kuşak yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"YediHilal yetiştirmek istediği gençler arasında tacirlerin, helal ve haram sınırlarına dikkat eden, zekatı önemseyen, ticaretle bütün dünyaya Müslümanlığı, ilayi kelimetullah davası güdebilecek, İslami hassasiyete sahip tacirlerin yetişmesini murat eden bir yapı ortaya konulmasını niyet etmiştik. Bizim kendi Müslüman tacirlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor ve bu Müslüman tacirler daha rahat şekilde Türkiye'de, İslam dünyasında hizmetini gerçekleştirmeli ve kendisinden sonra da tacir gençlere mektep olmalı niyetiyle bugün Ticaret Mektebiyle karşı karşıyayız."
Yıllar sonra burada çok güzel bir arkadaş kadrosuyla, kardeşler topluluğuyla ticarete başlayacakların olduğunu dile getiren Paçacı, özellikle ticaret meselesiyle alakalı şahit olunan Filistin gündemiyle ticaretin niçin önemli olduğuna dikkati çekti.
"Bugüne kadar iki binden fazla gence temas ettik"
Ticaret Mektebi Başkanı Mehmet Cebeci de gençlerin önemine vurgu yaparak, onlara hizmet etmek için burada olduklarını ifade etti.
Cebeci, ticaretin omurgası güven olmadan yerel anlamda ve uluslararası anlamda ticaret yapılamayacağını söyledi.
Ticaret Mektebi'ni 2018 yılından beri düzenlediklerini anlatan Cebeci, "Bugüne kadar iki binden fazla gence temas ettik ve bu temas ettiğimiz gençler içerisinden 35 tane şirket kuruldu. Bu şirketler içerisinde ihracat yapan birçok kişiye istihdam sağlayan işletmeler var. Bu çıktıyı önemsiyoruz. Tüccar olarak buradan çıkan arkadaşlarımızı önemsiyoruz." diye konuştu.
Cebeci, dertlerinin ticareti anlatmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Batmaya namzet olan kendisini ticarete yakın olarak hissedip ya ticaret yaparım ben düşüncesiyle buraya gelen fakat burada gördükleri sonucunda, yaptığı istişareler sonucunda ticarete girmemeye karar veren dolayısıyla batışını önlediğimiz kendisine veya başkasına verilecek zararı önlediğimiz bir kitlemiz de var. Bunu da kendimize bir kitle olarak kabul ediyoruz. Buradan ayrıldığınızda 'Ben tüccar olamadım, ben tüccar olmaya geldim ama ticaret bana göre değilmiş' diye düşünüyorsanız siz de başarılısınız. Dolayısıyla biz de size muradımızı anlatabilmişiz demektir. Onun için 'Lütfen ben buraya geldim ama buradan tüccar çıkmadım.' diye düşünmeyin."
Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın yüzde bir olmadığını söyleyen Cebeci, bu yıl motto olarak ihracatı seçtiklerini aktararak, "Niçin? Yüzde 99'luk bir pazar var ve biz bu pazarı arzuluyoruz. İstiyoruz ki sizler de kendinizi hedef olarak ihracatı koyun, dünyayı koyun. Yerel pazarla değil, uluslararası pazarla, global pazarla düşünün arzusundayız." dedi.
Program yarın sona erecek
Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı düzenlenecek 4 oturum ile devam edecek.
Program, yarınki sunumlarla sona erecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.