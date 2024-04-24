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Ekonomi

YediHilal Derneğinin Ticaret Mektebi projesi 27 Nisan'da başlıyor

YediHilal Derneği tarafından düzenlenen Ticaret Mektebi projesi kapsamında genç tüccar adayları, 27-28 Nisan'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde iş insanlarıyla buluşacak.

Ergin Garip  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
YediHilal Derneğinin Ticaret Mektebi projesi 27 Nisan'da başlıyor

Istanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Ticaret Mektebi projesi üç aşamadan oluşacak. Etkinliğin ilk aşamasında katılımcılar, cesaret, sabır, şükür ve ticaret ahlakı başlıklı oturumları takip edecek.

Oturumların ardından "girişim simülasyonu" ile genç tüccar adayları gruplar halinde girişim fikirlerini ortaya koyacak. Değerlendirmelerin ardından birinci olan girişim fikri, 25 bin liralık ödüle layık görülecek.

Ticaret Mektebi projesinin ikinci aşamasında, katılımcılar, profesyonellerin mentörlüğünde temel girişimcilik, dijital pazarlama, finansal yönetim, üretken düşünme ve iş fikri geliştirme gibi başlıklarda 6 haftalık çevrim içi eğitim alacak.

Proje, ilk iki aşamayı başarıyla tamamlayan katılımcılar ile usta çırak ilişkisine dayalı bir yol gösterme ve tecrübe aktarım süreciyle devam edecek. Proje kapsamında, adayların kendi işletmelerini kurana kadar bu mentörlüğün sürmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret Mektebi Komisyon Başkanı Mehmet Cebeci, Müslüman bir tüccara yakışmayan her türlü fikriyata ve fiiliyata karşı koymak için ortaya çıktıklarını ifade ederek, "21. yüzyıla girilmesi ile küreselleşen ekonomiler ticaretteki tüm ahlaki çizgileri ortadan kaldırmaya başladı. Ticaret Mektebi usta-çırak ilişkisine dayalı, ticaret ahlakına sahip, helal ve haram sınırına dikkat eden Müslüman tacirlerin yetişmesini amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret Mektebi projesine kayıtlar "ticaretmektebi.com" internet sitesinden devam ediyor.

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