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Kültür

"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi Üsküdar'da açıldı

Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesinin kronolojik olarak anlatıldığı sergide, İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserleri yer alıyor.

Ömer Faruk Yıldız  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
"Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi Üsküdar'da açıldı

İstanbul

Yedi Hilal Derneğinin görsel sanatçıları bir araya getirerek hazırladığı "Kubbe: Filistin Zaman Tüneli" sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür, sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı sergide, Filistin'in 100 yılı aşkın bağımsızlık mücadelesi kronolojik olarak anlatılıyor.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ilişkin hazırlanan somut ve dijital sanat eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Numan Noyan Küçük, koordinatörlüğünü Adem Çelik ve proje yönetimini Ramazan Karabacak üstleniyor.

Sergide, görsel sanatçılar Ahmet Enis Gürcan, Ali Yasir Çıraklı, Mehlika Hilal Kırca, Mehmet Görkem Gül, Şeyma Balcı Yurtseven ve Yasin Ünlüsoy'un çalışmaları beğeniye sunuluyor.

"Son 100 yılın en uzun vatan savunma mücadelesi anlatılıyor"

Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Samet Paçacı, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başladığından bu yana dernek olarak Filistin'e karşı duyarlılığı yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Filistin'in, mücadelesiyle bugün dünyaya insanlık dersi verdiğine dikkati çeken Paçacı, "'Kubbe: Filistin Zaman Tüneli' ismini verdiğimiz çalışmamız, barış ve esenlik yurdunu inşa eden Osmanlı idaresinin bölgeden çekildikten sonra Filistin'de yaşanan terörü finanse eden güçleri göz önüne seriyor. Vatansız bırakılmak istenen bir halkın nasıl teşkilatlandığını ve sesini duyurmak için ne kadar çile çektiğini hep birlikte bu sergide anlatıyoruz." dedi.

Küratör Numan Noyan Küçük ise sergide dijital sanat eserleri, enstalasyon, resim, söyleşi ve dinleti gibi farklı dallarla ziyaretçilerin zihin dünyasında geçmişi ve geleceği şekillendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "6 farklı kubbe alanından oluşan sergide, her bir kubbe altındaki tarihsel serüvenle beraber sergilenen eserler, bir anlam bütünlüğü inşa etmektedir." diye konuştu.

Sergi, her gün 09.00- 22.00 saatlerinde 14 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

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