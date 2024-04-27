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Ekonomi

Esnafın bu yıl düğünlerden beklentisi büyük

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Mehmet Can Toptaş  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Esnafın bu yıl düğünlerden beklentisi büyük

Ankara

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yuva kuracak çiftlerin yaptığı harcamaların başta mobilyacı, beyaz eşyacı, kuyumcu, tekstilci olmak üzere çok sayıda esnafı etkilediğini bildirdi.

Geçen yıl yaklaşık 565 bin çiftin evlendiğini belirten Palandöken, "Bu yıl da artan nüfusa rağmen yaklaşık 600 bin çiftin evleneceğini öngörülüyor. Fotoğrafçı, kuaför, berber, gelinlikçi, çiçekçi, pastacı, çeyizci gibi onlarca farklı sektörde esnafımız düğün sezonuna hazır. Bu yıl yapılacak düğünlerle birlikte evliliklerin 500 milyar liralık ekonomi oluşturması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, ortalama bir düğününün maliyetinin 500 bin liradan başladığını, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyona bağlı olarak tüm ürün ve hizmetlerde çok ciddi fiyat artışlarının olduğunu kaydetti.

Palandöken, hükümetin gençleri evliliğe teşvik etmek için elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Birtakım teşvik ve destekler var. Ancak tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinden yararlanma olanaklarının sağlanması çok önemli. Bu hem çiftlerin düğün masraflarına katkı hem de kuracakları yuvalarla ekonomiye katkıları bakımından çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.


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