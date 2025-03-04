Xiaomi tarafından üretilen SU 7 Ultra modeli ilk kez MWC'de görücüye çıktı
Xiaomi tarafından üretilen SU 7 Ultra modeli, Dünya GSM Birliğinin (GSMA) her yıl Barselona'da düzenlediği Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) ilk kez görücüye çıktı.
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Tüm dünyanın önde gelen teknoloji fuarları arasında gösterilen MWC, İspanya'nın Barselona kentinde devam ediyor.
Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve bu yılki teması "Yakınsa. Bağlan. Oluştur." olarak belirlenen kongrede, 200'den fazla ülkeden katılımcı yer alıyor.
Kongrede yeni teknolojili ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Bu kapsamda son teknoloji elektrikli otomobiller de ilgi çekiyor.
Xiaomi tarafından üretilen SU 7 Ultra modeli ilk kez MWC'de görücüye çıktı. Sarı rengiyle öne çıkan otomobil 1526 beygirlik güce sahip.
Araç maksimum 360 kilometre hıza ulaşabiliyor, 0 kilometreden 100 kilometre hıza 1,98 saniyede çıkıyor.
Otomobilin 93,7 kilovatsaat kapasiteli bataryası bulunuyor ve 11 dakikada yüzde 10 şarj oranından yüzde 80'e ulaşıyor.
Gelişmiş teknolojiyle donatılan ve 2 bin 360 kilogram ağırlığa sahip otomobilde 25 hoparlör bulunuyor.
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