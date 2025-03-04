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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.898,01 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,21 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,31 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla risk algısının yükseldiği görülürken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu, ABD'de ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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