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Ekonomi

Starbucks, Rusya'daki bazı ticari markalarını tescil ettirdi

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki bazı ticari markalarını tescil ettirdi.

Emre Gürkan Abay  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Starbucks, Rusya'daki bazı ticari markalarını tescil ettirdi

Moskova

Rusya'daki Federal Fikri Mülkiyet Servisinin (Rospatent) veri bankasında, Starbucks'a ait onaylanan bazı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Starbucks'ın logosunu da içeren ticari markalarından bazıları tescil edilirken, bazıları inceleme aşamasında bulunuyor.

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Ukrayna savaşı nedeniyle Mart 2022'de Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Rusya'da toplam 130 şubesi bulunan şirketin varlıkları, ülkenin ünlü sanatçılarından Timati olarak tanınan Timur Yunusov ile Rus iş insanı Anton Pinskiy tarafından satın alınmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında başlayan temasların ardından Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılabileceğine yönelik beklentiler artarken, uluslararası basında bazı Batılı şirketlerin Rusya'ya dönebileceklerine dair haberler yer almıştı.

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