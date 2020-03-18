Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.
Cenevre
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Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.