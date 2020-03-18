Euro
7.02
Dolar
6.48
BIST 100
85,576.61
Altın
1,492.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

Bayram Altuğ   | 18.03.2020
Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Çalışma Örgütü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin'e 'minnettar'
BAE koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi
Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma
Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Benzer haberler

BAE koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı

BAE koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasakladı

NATO Kovid-19'la mücadeleye katkı sağlamaya hazır

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü: Koronavirüs nedeniyle 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı
Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi