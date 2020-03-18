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Türkiye, Koronavirüs

Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma

Rize'de, "Umreden dönen 500 kişinin karantinaya alınmaması tedirginlik yarattı" başlıklı haberi kendilerine ait 2 internet sitesinde yayımlayan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Muhittin Sandıkçı   | 18.03.2020
Rize'de asılsız koronavirüs haberine soruşturma

Rize

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı internet siteleri ve gazetelerde yer alan, daha önceden umreden gelen yaklaşık 500 kişiyle ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tedbir alınmadığı yönündeki haberler üzerine soruşturma başlattı. 

Haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 213'üncü maddesi kapsamında işlem başlatılan G.K. ve D.İ'nin ifadelerinin güvenlik güçlerince alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise tüm dünyayı etkileyen ve Türkiye'de başarılı bir şekilde mücadele süreci devam eden koronavirüsle ilgili resmi açıklama yapmaya yetkili tek kurumun Sağlık Bakanlığı olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde ve Rize'de başka hiçbir kişi ya da kurumun açıklama yetkisinin bulunmadığının bilinmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı haricinde bir kurum ya da makama dayandırılarak yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Nitekim ilimize ilişkin gerçeğe aykırı açıklama yapan bazı kişiler hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen Türk Ceza Kanunu'nun 213'üncü maddesi kapsamında işlem başlatılmıştır."

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