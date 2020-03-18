ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi
ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), asker ve sivil personelle aileleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 89'a çıktı.
Washington
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Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Chuck Prichard, bugün sabah itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 49'a yükseldiğini kaydetti.
Prichard, diğer 40 vakanın ise sivil ve sözleşmeli personel ile ailelerinden olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.