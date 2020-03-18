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Dünya, Koronavirüs

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), asker ve sivil personelle aileleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 89'a çıktı.

Kasım İleri   | 18.03.2020
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 89'a yükseldi

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Chuck Prichard, bugün sabah itibarıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan asker sayısının 49'a yükseldiğini kaydetti. 

Prichard, diğer 40 vakanın ise sivil ve sözleşmeli personel ile ailelerinden olduğunu belirtti.

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