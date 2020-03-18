Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
İlçede, obez hastayı almaya gelen Sağlık Bakanlığına ait bir ambulansın görüntülerini, koronavirüslü bir hasta aldığı iddiasıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayan bir kişi, emniyet güçleri tarafından tespit edildi.
Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, videoyu çeken şüpheli "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli H.Ş. (29) polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını öne sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.