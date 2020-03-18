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Türkiye, Koronavirüs

Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Musa Öztürk,Mustafa Yılmaz   | 18.03.2020
Bursa'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bursa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İlçede, obez hastayı almaya gelen Sağlık Bakanlığına ait bir ambulansın görüntülerini, koronavirüslü bir hasta aldığı iddiasıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayan bir kişi, emniyet güçleri tarafından tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, videoyu çeken şüpheli "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli H.Ş. (29) polise verdiği ifadede, videoyu şaka olsun diye çekip kendi arkadaş grubu arasında paylaştığını ve videonun bu şekilde yayıldığını öne sürdü.

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