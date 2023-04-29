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Ekonomi

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

Hayat Holding'in ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Ömer Faruk Cebeci  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci/AA

Sakarya

Sapanca'da bir otelde gerçekleştirilen zirvenin ikinci günü, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin moderatörlüğünde "Afet, Afet Sonrası İhtiyaçlar ve Teknolojinin Getirdiği Çözümler" oturumuyla başladı.

Oturumda, Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, İhtiyaç Haritası kurucusu oyuncu Mert Fırat ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar katılımcılara hitap etti.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Usluel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Değerhan Usluel yönetimindeki oturumda, "100. Yılda Türk Sanayisinin Gelecek Rotası: Dönüşüm, Riskler ve Fırsatlar" konusu ele alındı.

Oturumda, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök konuştu.

"Seçim 2023" başlıklı oturumda ise gazeteci Murat Yetkin moderatörlüğünde, KONDA Araştırma ve Danışmanlık yönetim kurulu üyesi Bekir Ağırdır ve Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği Başkanı Gülfem Saydan Sanver katılımcıların sorularını yanıtladı.

Öğleden sonraki ilk oturumda EY Türkiye Sektörler Lideri ve EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Ateş Konca'nın idaresinde "Yarının Dünyası, Yarının Şirketi" konusu ele alındı.

Oturumda, Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Arzum AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih ile Akfen Holding Başkanvekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Selim Akın sektörle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

"Değişen Global Düzen: Avrupa Birliği ve TürkiyeTnin Yeni Rolleri" başlıklı panelin moderatörlüğünü de Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası yaptı.

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski İtalya Başbakanı Enrico Letta ve İngiltere eski Devlet Bakanı Jo Johnson sunum yaptı.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın'ın moderatörlüğündeki "Dijitalde Doğan İşler ve Dönüşen Sektörler" oturumunda da Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Uber Türkiye, İsrail, Malta Üst Yöneticisi (CEO) Neyran Bahadırlı, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin ve Enterprise Rent A Car Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Özarslan Tangün konuşma yaptı.

Zirvenin son oturumu olan "Yükselen Yatırımlar: Yeni Teknolojiler ve İnovatif Girişimler" panelini GTech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mine Taşkaya yönetti.

Oturuma, Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, Re-Pie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin ile İstanbul Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Fonları Yönetici Ortağı Yiğit Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda iş insanın katıldığı zirve, iki günde düzenlenen 13 oturumun ardından sona erdi.

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