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Ekonomi

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Samsun'da Togg kullandı

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Samsun'da, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullandı.

Recep Bilek  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Samsun'da Togg kullandı Fotoğraf: Mehmet Kumcağız/AA

Samsun

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması" için Samsun'a gelen Cabbarov'a Bandırma Gemi Müzesi'ni gezdirdi. Cabbarov, burada Mustafa Kemal Atatürk'ün sergilenen eşyalarını inceledi.

Bakanlar Muş ve Cabbarov, Bandırma Gemisi'nin önünde Togg ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra Togg'un direksiyonuna geçen Cabbarov'un yanına da Bakan Muş oturdu.

Canik ilçesinden Atakum sahiline kadar aracı kullanan Cabbarov, daha sonra sahilde yürüyüş yaptı.

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