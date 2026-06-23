Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 20 yılda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek "Orta Koridor, Türkiye'nin bu güçlü altyapısı sayesinde Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu dayanıklı bağlantısallığın temel unsurlarından biri" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Brüksel'de AB için Orta Koridor'un önemine dikkati çekti Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 20 yılda ulaştırma altyapısına 355 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirterek "Orta Koridor, Türkiye'nin bu güçlü altyapısı sayesinde Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu dayanıklı bağlantısallığın temel unsurlarından biri" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinin "Karadeniz ve Güney Kafkasya'da Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru'nun (TCTC) Gelecek Perspektifi" panelinde konuştu.

Enerji ve dijital sektörlerde bölgeler arası bağlantısallığın sunduğu fırsatları ve karşı karşıya olunan ortak zorlukları ele almak üzere bir araya geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "Ulaştırma ağları, enerji koridorları ve dijital altyapılar, ekonomik büyümenin ve bölgenin küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkan kırılganlıklar karşısında alternatif kara bağlantılarının önemini ortaya koymuştur. Ancak günümüzün ihtiyacı yalnızca alternatif kara koridorları değil, güvenilir, dayanıklı ve yüksek kapasiteli kara koridorlarıdır." diye konuştu.

Türkiye AB'nin en önemli kara kapısı

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) en önemli kara kapısı haline geldiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, bu kapının önemli bir bileşeni olan ve Orta Koridor olarak adlandırılan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun çoğu zaman Türkiye açısından bir bağlantısallık fırsatı olarak değerlendirildiğini anlattı.

Uraloğlu, AB'nin son dönemde yayımladığı politika belgeleri ve aldığı yatırım kararlarının farklı bir gerçeğe işaret ettiğini, güvenilir ve etkin işleyen bir Orta Koridor'un asli faydalanıcısının sadece Türkiye değil, Orta Asya ve Avrupa olduğunu vurguladı.

Son yıllarda Kızıldeniz geçişinde yaşanan güçlüklerin tedarik zincirleri üzerindeki etkisinin ortada olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı etrafında yaşanan gelişmeler küresel tedarik zincirlerinin karşı karşıya olduğu riskleri bir kez daha ortaya koymaktadır. Açıklıkla ifade etmek gerekir ki Hürmüz Boğazı'nın serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması küresel ticaret ve tedarik zincirleri açısından öneme sahiptir." dedi.

AB için Orta Koridor stratejik zorunluluk

Bakan Uraloğlu, "AB'nin küresel rekabetçiliğinin korunması, kritik ham maddelere erişiminin güvence altına alınması, tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması ve jeopolitik darboğazlara bağımlılığının azaltılması önemlidir. Bu açıdan AB için Orta Koridor üzerinden istikrarlı ve kesintisiz yük akışının sağlanması artık stratejik bir gereklilik ve zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu da gösteriyor ki Orta Koridor, bölgemizi birbirine bağlayan bir ulaştırma güzergahının ötesinde ekonomik güvenliği ve ticaretin sürekliliğini destekleyen stratejik bir bağlantısallık eksenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Koridor'un geleceğinin kapasitesi artırılmış, dijitalleşmiş, sınır geçişleri kolaylaştırılmış ve yatırım projeleriyle desteklenmiş bütünleşik bir Avrupa bağlantı sistemine dönüşmesinde yattığına işaret eden Uraloğlu, "Türkiye, demir yolları, limanlar, lojistik merkezler ve sınır geçiş altyapılarına önemli yatırımları hayata geçirmiştir. Sadece son 20 yıllık dönemde 355 milyar dolarlık yatırım yaptığımızın altını çizmek isterim. Orta Koridor, Türkiye'nin bu güçlü altyapısı sayesinde Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu dayanıklı bağlantısallığın temel unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, bu yıl inşaatına başlanacak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi ile de bu ihtiyacın karşılanmasına ciddi katkı sağlayacaklarını, iki kıtayı yük taşımacılığında kesintisiz hizmet veren demir yoluyla bağlayarak kapasite problemini büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacaklarını vurguladı.

Bu projenin yalnızca Avrupa için değil, Avrupa-Asya bağlantısı açısından da önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, Orta Koridor'un geleceğini değerlendirirken odağın yalnızca yeni altyapı yatırımlarına yöneltilmemesi gerektiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, mevcut kapasitenin ne kadar etkin kullanılmasının önemine işaret ederek, "Odağımızın merkezinde yükün bir ülkeden diğerine kaydırılması asla olmamalıdır." dedi.

Orta Koridor'un başarısının yalnızca taşınan yük miktarıyla değil, koridor boyunca oluşturulan ekonomik değerle ölçüleceğini unutmamak gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, küresel ticaret alanının yeniden şekillendiği bu dönemde Orta Koridor'un uzun vadeli potansiyelinin hep birlikte değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Önemli fırsatların eşiğindeyiz. AB'nin son dönemdeki yaklaşımları bizler için memnuniyet vericidir." dedi.

Vizeler kalkmalı veya kolaylaştırılmalı

Herkes için kazan-kazan politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, "Biz bir ticaret yapıyoruz. Malı alıyoruz, faturasını kesiyoruz, parasını ödüyoruz. Artık gümrük prosedürlerinde, sınır geçişlerinde asla beklememeliyiz. Gerçekten o süreçleri çok hızlandırmamız lazım. Geçiş prosedürlerinin ücretlerine hep birlikte karar vermemiz lazım. Mutlaka en kısa zamanda yerine ulaştırmamız lazım. Bunun için de özellikle bazı ülkelerin uyguladığı vizelerin mutlaka kaldırılması ya da çok kolaylaştırılması gerekmektedir." dedi.

Uraloğlu, herkesin karbon emisyonlarının azaltılmasını hedeflediğini anımsatarak, "Karbon emisyonlarının en hızlı ve en pratik şekilde azaltılabileceği ulaştırma sektörünün demir yolu olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye olarak her türlü iş birliğine açık olduğumuzu ifade ediyorum." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'la da bir araya gelecek.