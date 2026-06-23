Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Enerji alanında güçlü bağlantılar kurmayı başarabilirsek dayanıklılık, arz güvenliği ve enerji ekonomisine ilişkin pek çok sorunu birlikte çözebiliriz." dedi.

Türkiye'nin AB enerji güvenliğindeki stratejik rolü Brüksel'de vurgulandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Enerji alanında güçlü bağlantılar kurmayı başarabilirsek dayanıklılık, arz güvenliği ve enerji ekonomisine ilişkin pek çok sorunu birlikte çözebiliriz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Türkiye, özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri için enerjide kaynak çeşitlendirmesi açısından iyi bir konumdadır. Türkiye, boru hattı projeleri ve diğer bağlantı projeleri için Avrupa ülkelerine önemli avantajlar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Demircan, Brüksel'de gerçekleştirilen "Bağlantısallık Gündemi Platformu" üst düzey açılış etkinliği kapsamında gerçekleştirilen "Bölgeler Arası Bağlantısallık Gündemi: Ulaştırma, Enerji ve Dijital Sektörlerde Fırsatlar ve Zorluklar" başlıklı panelde konuştu.

"Enerji, bağlantısallıkta önemli bir rol oynuyor." diyen Demircan, enerjinin bir geçiş döneminde olduğunu, küresel ölçekte buna odaklanılması gerektiğini anlattı.

Demircan, bağlantısallığın bu geçişe önemli ölçüde yardımcı olacağına işaret ederek, "Bütün ülkelerin ekonomileri ve refahları için güvenli ve sürdürülebilir enerjiye ihtiyacı olduğunu görüyoruz." dedi.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin önemine vurgu yapan Demircan, "Günümüzde enerjiyi sorunsuz bir şekilde sağlamak için enerji kaynaklarınızı çeşitlendirmelisiniz. Türkiye, özellikle AB ülkeleri için enerjide kaynak çeşitlendirmesi açısından iyi bir konumdadır. Türkiye, boru hattı projeleri ve diğer bağlantı projeleri için Avrupa ülkelerine önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye'nin komşuları ve bölgedeki diğer ülkelerle iyi ilişkileri ve bağlantıları vardır." diye konuştu.

Demircan, Türkiye’nin enerji bağlantılarına da odaklandığını belirterek, özellikle Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan'dan elektrik taşıma kapasitesini artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Yenilenebilir enerji üretimini de bu koridora taşıyarak Avrupa pazarının Türkiye'nin her yerinden gelen yenilenebilir kaynaklardan faydalanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirten Demircan, enerji alanındaki bağlantıyı artırmak için ilgili ülkelerin bir araya gelmesi, iyi ilişkiler kurması ve teknik altyapı sorunlarının hızla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Demircan, yerel kapasiteyi artırmadan komşularla iyi bir bağlantı seviyesine erişilemeyeceğine işaret ederek, "Türkiye ve Bulgaristan'ın 500 megavatlık bir elektrik bağlantı kapasitesi var, ancak yenilenebilir kaynaklarımızı Bulgaristan'a aktarmak için daha fazla elektrik kapasitesine ihtiyacımız olacak." dedi.

Türkiye’nin yenilenebilirde fazla elektriği komşulara ulaştırmak için bir program üzerinde çalıştığını söyleyen Demircan, "Enerji alanında güçlü bağlantılar kurmayı başarabilirsek dayanıklılık, arz güvenliği ve enerji ekonomisine ilişkin pek çok sorunu birlikte çözebiliriz." diye konuştu.