Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 5G'de 30 milyon aboneyi geçtik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlara yönelik soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık" ifadelerini kullandı.

Modern Hicaz Demir Yolu

Bakan Uraloğlu, "(Modern Hicaz Demir Yolu) Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan'a, oradan Hürmüz Boğazı'na kadar gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Etimesgut'taki askeri havalimanı

Bakan Uraloğlu, "Etimesgut'taki askeri havalimanını modern terminaliyle sil baştan yapıyoruz, 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızla açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

5G hizmeti

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"100 milyona yakın GSM abonemiz var. Bugünlerde 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim.

Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar."

"Hedefimiz demir yolu ağını 2028 yılında 17 bin kilometreye çıkarmak"

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapımı devam eden 4 bin 164 kilometre demir yolu ağımız var. Hedefimiz 2028 yılında bunun 3 bin kilometresini devreye alıp toplamda 17 bin kilometreye çıkarmak.

Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık."