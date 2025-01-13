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Ekonomi

Türkiye, Suriye'ye enerji tedarikini artıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin komşularıyla şebeke bağlantısını artırmaya çalıştığını belirterek, "Bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız." dedi.

Fuat Kabakcı  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Türkiye, Suriye'ye enerji tedarikini artıracak

Ankara

Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'nda Türkiye'nin enerji politikası ve hedeflerini değerlendirdi.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji talebinin son 20 yılda neredeyse 3 katına çıktığını ve gelecek 20 yıl boyunca da artışın süreceğini vurgulayan Bayraktar, talep artışını karşılarken ithal kaynaklara bağımlılık sorununu da çözmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin aynı zamanda karbon nötr bir ekonomi olmayı hedeflediğine dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerji bu 3 zorluğu da çözebiliyor. Bu nedenle temelde güneş ve rüzgar işini geliştirdik. Ayrıca jeotermal ve biyokütle enerjisi kaynaklarımız da var. Son 15-20 yılda yenilenebilir enerji kurulu kapasitemiz yaklaşık 32 gigavata ulaştı. Bugün, hanelerde kullandığımız elektriğin tamamı sadece güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanıyor. Yani karbon nötr bir enerji kullanımı var." diye konuştu.

Türkiye "yeşil şebeke" kurmayı hedefliyor

Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusa sahip olduğunu ve enerjide iddialı hedeflerinin bulunduğunu aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"2035'e kadar yalnızca güneş ve rüzgar enerjisinde kapasitemizi 32 gigavattan 120 gigavata çıkarma hedefimizi duyurduk. Yenilenebilir enerji kapasitemizi 4 katına çıkaracağız. Bunu başarmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacımız var. Daha dayanıklı ve güçlü bir şebekeye ihtiyacımız var. Biz buna 'yeşil şebeke' diyoruz. Bir tür şebeke 2.0'ı kuracağız. Bunun için şebeke tarafına önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 28 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyuyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin enerji stratejisinin tamamlayıcısı olarak nükleer enerjiyi portföyüne eklemeyi planladığına işaret ederek, tüm bu hedefleri başarmak için eşit rekabet ortamı yaratmaya ve enerji piyasasına sermaye çekmeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Öte yandan, Türkiye'nin nadir toprak elementleri rezervi keşfi yaptığını anımsatan Bayraktar, "Bu rezervler üzerinde bir tedarik zinciri ve değer zinciri oluşturmayı planlıyoruz. Daha dijitalleşmiş bir enerji sistemi ve uluslararası işbirliği, bu başarılı enerji dönüşümü için gerekli. Temel olarak yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjiyi enerji portföyümüze eklemeye odaklanıyoruz." dedi.

"Bölgesel iş birliği çok daha önemli hale geldi"

Enerjide küresel düzeydeki politikaların kesin ve tutarlı olması gerektiğini kaydeden Bayraktar, iş modeli ve finans dünyası için de politikalar açısından daha yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Öte yandan, bölgesel düzeyde daha yakın bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Bayraktar, şebekenin bu dönemde dönüşümde daha kritik hale geldiğini, güçlü ve dayanıklı bir şebeke oluşturabilmek için bölgesel entegrasyon ve bağlantının kilit öneme sahip olduğunu aktardı.

Bakan Bayraktar, "Türkiye olarak, komşu pazarlarla bağlantılarımızı artırmaya ve 3 katına çıkarmaya çalışıyoruz. Coğrafi konumumuz açısından şu anda komşumuz Irak'a enerji sağlıyoruz, bölgede ve ülkede bir istikrar olması açısından Suriye'ye enerji tedarikimizi artıracağız. Bu bölgesel bağlantılar ve iş birliği çok daha önemli hale geldi." diye konuştu.

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