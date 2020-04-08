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Ekonomi

TÜBİTAK 34 personel alacak

TÜBİTAK, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.

Sefa Şengül   | 08.04.2020
TÜBİTAK 34 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere 34 personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK SAGE'nin Ankara'daki merkezinde görev yapmak üzere "Usta" hizmet grubunda 34 proje personeli istihdam edilecek.

Detaylara ilişkin bilgiye Türkiye İş Kurumu (www.iskur.gov.tr), TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.


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