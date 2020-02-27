TÜBİTAK 15 personel alacak
TÜBİTAK, Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.
Ankara
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.
Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.
Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.