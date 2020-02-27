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TÜBİTAK 15 personel alacak

TÜBİTAK, Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 personel alacak.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 27.02.2020
TÜBİTAK 15 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.

Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek.

Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.

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