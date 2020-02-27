Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı Katliamı'nın 28. Yıl Dönümü" resim sergisinin açılışına, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın "28. Yıl Dönümünde Karabağ Sorunu ve Hocalı Katliamı" konulu sunumuna, Japon İmparatorunun doğum günü vesilesi ile Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenecek Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı, Van ve Hakkari'deki kara hudut kapılarında kurulan sahra hastanelerinde incelemelerde bulunacak.
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kepsut, Balya, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık İlçe Başkanlıkları ile esnafı ziyaret edecek.
6- TBMM Genel Kurulunda, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kütahya'da Zafer Kalkınma Ajansı Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, Kütahya Valiliğini ziyaret edecek, sanayicilerle istişare toplantısı gerçekleştirecek, Dumlupınar Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek ve AK Parti Siyaset Akademisi Açılış Programı'na iştirak edecek.
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da "8. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı"na katılacak, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen ve temel eğitimleri Antalya'da süren memur adaylarına seslenecek.
9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunacak, kentte çeşitli toplantı ve etkinliklere iştirak edecek.
10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
11- TÜİK, şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2019 yılı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı istatistiklerini paylaşacak.
12- Türk ve Rus heyetler, İdlib'deki durumu görüşecek.
13- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
14- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
15- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.
16- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nde Regaip Kandili Özel Programı'na katılacak.
17- Van'ın Başkale ve Elazığ'ın Sivrice ilçelerindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.
18- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
19- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada 30 tutuksuz sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
20- UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş maçları oynanacak.
- Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi Medipol Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.