TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak
TÜBİTAK, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.
Ankara
Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK),Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek.
Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.
Son başvuru tarihi 16 Mart
Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.