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TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak

TÜBİTAK, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak.

Hakkı Kurban   | 24.02.2020
TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK),Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek. 

Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor.

Son başvuru tarihi 16 Mart 

Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.


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