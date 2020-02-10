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TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 personel alımı gerçekleştirecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.02.2020
TÜBİTAK 11 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak.

Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma istihdam edilecek. Bu ilan için son başvuru tarihi ise 14 Şubat olarak belirlendi.

Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.



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