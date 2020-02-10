Euro
6.57
Dolar
5.99
BIST 100
120,497.80
Altın
1,565.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda enkaz kaldırma işlemleri sürüyor
logo
Türkiye

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli için gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 16 ilde, FETÖ'nün mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Miraç Kaya   | 10.02.2020
Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli için gözaltı kararı

Balıkesir

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarının ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu belirlenen 14'ü muvazzaf asker 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü/kontörlü telefonlarla irtibat kurduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında 14'ü muvazzaf asker 24 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Bolu, Kocaeli, Ankara, Hatay, Iğdır, Bursa, Aydın, Düzce, Eskişehir, Hakkari, Ardahan, Giresun ve Afyonkarahisar'da şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonun 40 adresi kapsadığı, muvazzaf askerler dışındaki şüphelilerden 4'ünün meslekten ihraç edildiği, 2'sinin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu, 2'sinin Sağlık Bakanlığına geçiş yaptığı, birinin ordudan emekliye ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova’da yeni dönem
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Afrika’da Fransa kâbusu – III: Siyasi ve askeri 'operasyonlar'
Merkez bankalarında faiz indirim dalgası devam ediyor
Libya'da Hafter'e dış destek sürdükçe kaos bitmeyecek

Benzer haberler

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli için gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli için gözaltı kararı

Ninelerinden kalan parça kumaşlarla 'kırkyama' yorgan yaptılar

ABD Büyükelçiliğinden 'Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor' uyarısı

Milli Savunma Bakanlığından 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı

Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
Irkçı Yunan milletvekili Balıkesir'de protesto edildi

Irkçı Yunan milletvekili Balıkesir'de protesto edildi