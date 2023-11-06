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Ekonomi

Trakya'da "süper meyve" aronya ekili alanı genişliyor

Bölgede aronya üretim alanı 3 yılda 400 dekardan 2 bin dekara yükseldi.

Gökhan Zobar, Ufuk Ertop, Mesut Karaduman  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Trakya'da "süper meyve" aronya ekili alanı genişliyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Trakya'da, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronyanın üretim alanı her yıl genişliyor.

Bölgede kıraç arazilerin değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından öncü çalışma ve projeler yürütülüyor.

Bu çalışmalar kapsamında birim alandan yüksek getirisi ve sağlık açısından faydaları dolayısıyla aronyanın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ekim alanları genişliyor.

Edirne'de aronya ekim alanları son 3 yılda 10 dekardan 220 dekara, Tekirdağ'da 140 dekardan 500 dekara çıktı. Bölgede en yüksek artış ise Kırklareli'nde yaşandı. Türkiye'nin en çok aronya üretilen merkezlerinin başında gelen kentte ekim alanları son 3 yılda 250 dekardan 1280 dekara yükseldi.

Trakya'da 400 dekardan 2 bin dekara ulaşan aronya ekim alanlarının gelecek yıllarda daha da artacağı öngörülüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, alternatif ürünlerin çiftçilere farklı kazanç alanları oluşturduğunu söyledi.

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan aronyanın verimli bir ürün olduğunu belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Aronya ekilişi son dönemde bölgemizde hız kazandı. Bizim üreticimizin dikkat ettiği konulardan birisi bitkiyi yetiştirdikten sonra pazarlanması. Örnek çiftçilerimiz var ve ekilişler artıyor. Ürünün pazarı geliştikçe ve talep arttıkça ekim alanları daha da büyüyecektir. Biz bu tarz bitkileri kıraç arazilerde ekmeliyiz. Stratejik ürünler olan buğday ve ayçiçeğinden verim alınamayan alanlarda bu ürünleri tercih ederek alternatif gelir arayışlarında olmalıyız."

"Kırklareli aronya için biçilmiş kaftan"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, stratejik ürünlerin yanı sıra alternatif ürünlerin de kentte yoğun olarak üretildiğini söyledi.

Aronyanın Türkiye'de en fazla Kırklareli'nde üretildiğini anımsatan Şaylan, "En yoğun üretim Vize ve Pınarhisar bölgesindeki kıraç alanlarda. 1280 dekar alanda üretim yapılıyor. Aronyadan bölgemizde çok iyi sonuçlar alınıyor." dedi.

Şaylan, aronyanın hem meyvesinin yenilebildiğini hem de meşrubat olarak tüketilebildiğini belirtti.

Aronyanın sağlık açısından birçok faydası olduğunu anlatan Şaylan, şöyle devam etti:

"Aronyayı bölgemize yakıştırıyoruz. İklim şartları da müsait. Kırklareli aronya için biçilmiş kaftan diyebilirim. Aronya soğuk iklimi seviyor. Kentimizin Balkan kesimlerinde üretimi daha fazla. Verim seviyesi yüksek, aroması da güzel. Çiftçilerimiz aronyaya doğru yönelmeye başladılar. Bunun sanayisi ve kullanım alanı da çok olduğu için tercih edildikçe ekim alanları daha da artacak."

Üreticiler memnun

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ise il genelinde aronya bahçelerinin hızla arttığını söyledi.

Aronyanın son yıllarda Türkiye'de üretimi artan bir ürün olduğunu ifade eden Öcal, şunları kaydetti:

"Yüksek verim ve kolay pazar bulunması dolayısıyla üretimi artıyor. Gelecek yıllarda da çiftçilerin aronya yetiştirmeye başlamasını bekliyoruz. Şimdiye kadar aronya üretenler üründen memnun. Biz de kurum olarak üreticilerin pazarlamasında sorun oluşmaması için Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile proje hazırladık. Aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle karıştırılması ve piyasada daha fazla tüketiciye ulaştırılması için çalışma yaptık."

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