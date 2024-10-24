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Ekonomi

TMO markalı ürünler, PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, TMO markalı ürünlerin, PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacağı bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
TMO markalı ürünler, PTTAVM üzerinden yurt dışında satışa sunulacak Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

TMO'nun, sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapıldı.

Arz fazlası olarak değerlendirilen ürünlerle sınırlı olmak üzere TMO markalı perakende ürünlerin, dijital mecralardaki satış kanalları üzerinden yurt dışında da satışa sunulacağı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşumuz ürünlerinin PTTeM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler AŞ (PTTAVM)'ye on-line satış platformları üzerinden yurt dışında satışa sunulmak üzere yetkilendirilmesine ilişkin protokol, Kurumumuz adına Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Ahmet Güldal ve PTTAVM adına Genel Müdür Hakan Çevikoğlu tarafından imzalandı."

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