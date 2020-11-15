Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Türkiye

Hububatta kasım yağışları beklentisi

Ekim ayı birçok bölgede kurak geçerken, kasım ayının ilk haftasında görülen yağışların özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde hububat için risk teşkil etmeye başlayan durumu pozitif yönde etkilemesi bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 15.11.2020
Hububatta kasım yağışları beklentisi

Ankara

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kurak geçen ekim ayının ardından, kasım ayının ilk haftasında gerçekleşen yağışların, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde hububat ekilişlerini olumlu etkilemesini bekliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hububat ile bakliyat gibi ürünleri yakından takip eden TMO, bu amaçla Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi Raporu hazırladı.

Raporda, ekim ayı yağışları doğrultusunda 2020/2021 sezonu ekiliş ve bitki gelişimi değerlendirildi.

Buna göre, yağışlar ekim ayında normaline göre yüzde 58, geçen yıla göre yüzde 21 daha az gerçekleşti.

Ekim ayında sadece Ege ve Marmara bölgelerinde normaller seviyesinde, diğer bölgelerde az miktarda yağış meydana gelirken, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde neredeyse hiç yağış görülmedi.

Hububat ekilişlerinin çoğu, şekerpancarı, pamuk, kuru soğan ve patates sökümlerine ve beklenen yağışı müteakip kasım sonunda tamamlanacak. Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise ikinci ürün mısır ve pamuk hasadını müteakip aralık sonuna kadar bu süreç devam edecek.

Eylül ve ekim ayı birçok bölgede kurak geçerken, kasım ayının ilk haftasında alınan yağışlar özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde hububat için risk teşkil etmeye başlayan durumu pozitif yönde etkileyecek.

Sulanabilen ve erken ekilen alanlarda çimlenme ve çıkışın gerçekleştiği gözlendi.

Farklı ürünlere kayış olabilir

Kışlık ekilişler devam etmesine rağmen İç Anadolu'da nohuttan ekmeklik buğdaya, maliyeti daha düşük olması nedeniyle arpaya ve bu yıl hasatta piyasa fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle makarnalık buğdaya, Ege Bölgesi'nde buğdaydan bir miktar haşhaşa ve yem bitkilerine kayış öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde fiyatının yüksek seyretmesi nedeniyle kırmızı mercimek ve buğday ekiminde artış, arpada azalış bekleniyor.

Gübre kullanımında kıraç alanlarda yağış yetersizliği ve fiyatların artması nedeniyle azalma görülmesine rağmen, sulanabilen alanlarda herhangi bir düşüş yaşanmadığı belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 459 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 925 bini geçti
Endonezya: BM, herkesin ilaç ve aşıya erişiminde etkin rol oynamalı
Kovid-19'u yenen Tiryaki: Artık suyu içemez hale gelmiştim
'Hastaların çoğu, 'benim başıma gelmez' diye düşünenler'

Benzer haberler

Hububatta kasım yağışları beklentisi

Hububatta kasım yağışları beklentisi

'GAP'ın başkenti'nde geç gelen yağışlar tahıl ekim çalışmalarını hızlandırdı

Türkiye'den 10 ayda 5,9 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor

İzmir'de 5 gün yağış beklenmiyor
Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı

Türkiye'de ekim ayında yağışlar yüzde 58 azaldı
Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor

Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor