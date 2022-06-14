PttAVM, Türk ürünlerini Arnavutluk tüketicisiyle buluşturacak
Türk ürünlerinin Arnavutluk pazarında PttAVM aracılığıyla satışı için çalışmalar başlatıldı.
Ankara
PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk e-Ticaret sektörünün, gelişimini sürdürmesinin yanında e-İhracat mekanizmasını güçlendirmek için de çaba sarf ettiğini belirtti.
Çevikoğlu, kendilerinin de Türkiye'nin yerli ve milli e-Ticaret platformu olarak ülkenin e-İhracatına katkı sağlamak için çalışmalarını devam ettirdiklerini dile getirdi.
Yıllardır binlerce kilometre mesafe katederek Türk ürünlerini farklı ülkelere kolayca ulaştırmak için temaslarını sürdürdüklerini anlatan Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Son durağımız da Arnavutluk oldu. Ülkenin posta idaresi olan AlbanianPost ve Arnavutluk'ta e-Ticaret yapan firmalarla görüşerek ülkedeki potansiyeli gördük. Bu ülkede Türk ürünlerine ilginin de fazla olduğunu biliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz olumlu geçti. Yeni adımları önümüzdeki dönemde atacağız. Kısa vadede Türk ürünleri Arnavutluk’a e-Ticaret yoluyla kolayca satılabilir hale gelecek. Planlarımız arasında THY ortaklığının da bulunduğu AlbanianAir ile kargoların taşınması bulunuyor. Öte yandan, giden kargoların AlbanianPost ile de son kullanıcıya ulaştırılacağı bir e-İhracat operasyonu düzenleyeceğiz. Kısa vadede bu çalışmamızı hayata geçireceğiz."
"Hedefimiz e-İhracatı geliştirmek"
Çevikoğlu, PttAVM'nin, 10'uncu yılında 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üyeye ve 30 milyondan fazla ürüne ulaştığını belirterek, Türk e-Ticareti sektörünün geleceğinin artık yurt dışındaki başarısına da bağlı olduğunun altını çizdi.
Çin'den sonra e-Ticaret kanalıyla en çok satılabilir ürünü olan ikinci ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, "Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Günlük 50 binin üzerinde e-Ticaret ve e-İhracat işlemi gerçekleştiren platform olarak yegane hedeflerimiz arasında e-İhracatımızı geliştirmek bulunuyor." dedi.
Yurt dışı satışlarını her geçen gün güçlendirmek için kafa yormaya devam ettiklerini vurgulayan Çevikoğlu, sözlerini şunları kaydetti:
"PttAVM olarak Kanada'dan Brezilya'ya İngiltere'den Güney Afrika'ya Çin'den Avustralya'ya kadar 90'dan fazla ülkeye Türk markalarını ulaştırabilir durumdayız. Öte yandan, bu kadar ülkeye ülkemizin KOBİ'lerinin ürünlerini göndererek onlara da büyük bir katkı sağlıyoruz."
Çevikoğlu, ülkenin ihracat hedeflerinin yakından takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.