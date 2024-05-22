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Ekonomi

THY'den 6,9 milyar lira net kar

Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk çeyreğinde 6,9 milyar lira konsolide net kar elde etti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
THY'den 6,9 milyar lira net kar

İstanbul

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin konsolide net karı, yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 931 milyon liraya yükseldi.

THY, geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 418 milyon lira konsolide net kar elde etmişti.

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