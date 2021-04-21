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Ekonomi

THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.04.2021
THY mayıs ayı uçuş planını güncelledi

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde yolculara esnek seyahat imkanları sunulduğu kaydedilerek, "Uçuş takvimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir." denildi.



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