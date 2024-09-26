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Ekonomi

THY Teknik AŞ'den Endonezyalı hava yolları şirketiyle bakım anlaşması

Türk Hava Yollarının (THY) uçak bakım ve onarım şirketi THY Teknik AŞ, Endonezya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi "Garuda Indonesia"yla komponent ikame ve bakım anlaşması imzaladı.

Gökhan Yılmaz  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
THY Teknik AŞ'den Endonezyalı hava yolları şirketiyle bakım anlaşması

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma Garuda’nın "Airbus A330" ve "Boeing 777" filolarından THY Teknik AŞ'nin geniş komponent envanteri ve kapsamlı komponent bakım hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Garuda Indonesia" şirketiyle işbirliğini kuvvetlendirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Komponent ikame ve bakım hizmetlerindeki uzmanlığın bu anlaşmanın imzalanmasında önemli bir rol oynadığını aktaran Akbulut, "Dört kıtada yer alan depolarımızla kritik komponentleri en kısa sürede ulaştırmaya hazırız. Bu da Garuda'nın filosunun her an uçuşa hazır olmasını sağlıyor. Bu anlaşma, sadece küresel erişimimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortaklarımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini ve operasyonel verimliliğin standartlarını yükseltme konusundaki bağlılığımızı da yansıtıyor. Gelecekte yeni projelerle 'Garuda Indonesia'yla olan başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filolarımızda en yüksek güvenlik standartlarını korumaya çalışıyoruz"

Garuda Indonesia Hava Yolları Başkanı ve Genel Müdürü Irfan Setiaputra ise anlaşmanın "Airbus A330" ve "Boeing 777" filolarının THY Teknik AŞ'nin komponent ikame ve bakım destek hizmetlerinde uzmanlığından kesintisiz bir şekilde yararlanmasını sağlayacağını kaydetti.

Setiaputra, anlaşmanın operasyonlarının mükemmeliyetini sağlamaya yönelik uzun vadeli taahhütlerinin bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Garuda Indonesia’nın son dönemdeki büyümesi havacılıkta güvenliği en ön plana koymamız ve tedarik ağımızı genişletme yönündeki kapsamlı planlarımıza atfedilebilir. Bu doğrultuda, filolarımızda en yüksek güvenlik standartlarını korumaya çalışıyoruz. THY Teknik tarafından sağlanan güvenilir hizmetlerin hedeflediğimiz güvenliği sağlamakta ve uçuş operasyonlarımızın kusursuz işlemesinde etkili olacağına inanıyoruz."

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