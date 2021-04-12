Euro
9.71
Dolar
8.15
BIST 100
1,387.97
Altın
1,742.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 12.04.2021
THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 4-11 Nisan tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 384 günlük uçuşla Lufthansa takip etti. Listenin 3. sırasında 374 uçuşla Air France, 4. sırasında 333 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 299 uçuşla Pegasus Havayolları, 6. sırasında ise 289 uçuşla KLM Royal Airline havayolları yer aldı.

Raporda, Avrupa genelinde uçuş ortalamasının ise 2019 pandemi öncesi verilerine göre yüzde 35,7 oranında kaldığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 274 kişi hayatını kaybetti
Ramazanda kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek
İran'da salgının 4. dalgasında hastanelerde yer kalmayınca hükümet ilave yatak için bütçe ayırdı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kapalı olan mağazalar ve berberler 97 günün ardından yeniden açıldı

Benzer haberler

THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

THY günlük ortalama 779 uçuşla Avrupa'da liderliği bırakmadı

AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine ilave vergi

Pegasus Hava Yolları uçuş ekiplerine, Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

Avrupa liderlerinin son dönemde Libya'ya üst üste düzenlediği ziyaretlerin hedefi ne?

Avrupa liderlerinin son dönemde Libya'ya üst üste düzenlediği ziyaretlerin hedefi ne?
İstanbul Havalimanı, mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, mart ayında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

THY uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı

THY uçuş ekiplerine Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlandı