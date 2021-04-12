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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya geldi.

Zeynep Çetinkaya   | 12.04.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

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