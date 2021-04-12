Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Libyalı mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah ile bir araya geldi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı Bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki iş birliği alanlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.
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Libya Maliye Bakanı Halid El-Mabrouk Abdullah'ı bakanlığımızda ağırladık. Yaptığımız görüşmede Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarını ele aldık. pic.twitter.com/xyFsIWWy8b— Lütfi Elvan (@lutfielvan) April 12, 2021