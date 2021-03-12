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Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Reform paketini olumlu buluyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 12.03.2021
TESK Başkanı Palandöken: Reform paketini olumlu buluyoruz

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomi alanında açıklanan reform paketini olumlu bulduklarını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda yapılan açıklamaları değerlendirdi.

Alınan kararları esnaf adına önemli ve değerli bulduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Öncelikli 850 bin basit usulde işyeri bulunan esnaf ve sanatkarımıza yönelik vergi muafiyetini olumlu buluyoruz. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutuluyor, beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor. Mükelleflerin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletiliyor. Vergi cezalarında uzlaşıları genişliyor. Yeni kararlar sayesinde dijital vergi daireleri ile kuyruklar ortadan kalkacak vatandaş daha seri hizmet alacak."

Palandöken, esnaf ve sanatkarın korunmasının ekonomi ve istihdam için çok önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımların atılmasının başta esnaf ve sanatkar camiamız olmak üzere ülke genelinde iyi sonuçlar vereceğine inanıyoruz. AB mevzuatına uygun olarak perakende yasasının yeniden düzenlenmesi ile rekabet ve istihdam artacak. Haksız rekabetin ortadan kaldırılması ile vatandaş daha kaliteli, ucuz hizmet ve ürüne kavuşacak."

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