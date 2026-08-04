Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Burak Akay
04 Ağustos 2026•Güncelleme: 04 Ağustos 2026
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 1 dozer, 1 treyler, 2 itfaiye aracı ve 131 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.