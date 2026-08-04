BM, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın 6. yılında sorumluların "hesap vermesi" çağrısında bulundu

[1/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[2/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[3/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[4/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[5/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[6/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[7/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[8/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[9/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[10/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[11/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[12/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[13/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[14/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[15/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[16/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[17/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[18/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[19/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[20/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[21/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[22/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.
[23/23] Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının 6. yılı dolayısıyla olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıtın önünde anma töreni yapıldı.