Dolar
35.27
Euro
36.78
Altın
2,624.43
ETH/USDT
3,429.90
BTC/USDT
98,011.00
BIST 100
9,996.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralıkta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için gerilediğini bildirdi.

Mücahit Enes Sevinç  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

İstanbul

TCMB, Aralık 2024 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finans ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, aralıkta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan düşerek yüzde 47,6 seviyesine ve hanehalkı için 1 puan gerileyerek yüzde 63,1 seviyesine indi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor
İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-14 ve Çengel 15" operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

TCMB, 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı

TCMB, 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet