TCG Anadolu'da deniz kabul testlerine başlandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu için deniz kabul testlerine başlandığını duyurdu.
Ankara
Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan proje kapsamında İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu'ya ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında projede artık "geri sayıma geçildiğini" ifade eden Demir, "Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Artık geri sayıma geçtik! #ANADOLU gemimizde projenin son aşaması olan Deniz Kabul Testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 25, 2022
Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız ANADOLU’yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız.🌊🚢 pic.twitter.com/d59obQrEDv