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SSB Başkanı Demir: Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.

Enes Duran   | 01.08.2021
SSB Başkanı Demir: Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu

Ankara

Demir, Twitter hesabından, yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.

Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.


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