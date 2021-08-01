SSB Başkanı Demir: Aksungur İHA 3 kişinin yangından kurtulmalarına vesile oldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA), dün yangın bölgesindeki görev uçuşunda yaptığı tespit sonucu, 3 kule çalışanının alevlerin arasından kurtarıldığını bildirdi.
Ankara
Demir, Twitter hesabından, yangınlarda kullanılan İHA'lara ilişkin paylaşımda bulundu.
Savunma Sanayimizin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve AKSUNGUR İHA’larımız hepimizi derinden etkileyen yangınlarda aktif olarak görev yapıyor.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 1, 2021
AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu. pic.twitter.com/24gWgx01xS
Savunma Sanayisinin geliştirdiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larının herkesi derinden etkileyen yangınlarda aktif görev yaptığını belirterek, "AKSUNGUR İHA dün yaptığı görev uçuşunda 3 kule çalışanını tespit etti ve hamdolsun bu sayede alevlerin arasından kurtulmalarına vesile oldu." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.