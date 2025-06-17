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Ekonomi

TBB "Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık" eğitimi hazırladı

Türkiye Bankalar Birliği, girişimcilik ekosistemine dahil olmak isteyen ancak temel finansal kavramlara yeterince hakim olmadığını düşünenlere yönelik, "Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık" başlıklı eğitimin hazırlandığını duyurdu.

Mücahit Enes Sevinç  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
TBB "Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık" eğitimi hazırladı

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliğinden (TBB), yapılan açıklamada, eğitimde, şirket türleri, temel finansal tablolar, amortisman, faaliyet karlılığı, net kar marjı gibi işletmeye dair temel kavramlarla birlikte, girişimcilerin yararlanabileceği yatırım ve finansman araçlarına ilişkin bilgilere yer verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "İlgili eğitimde, girişimcilik kariyerinin başında olan veya girişimci olmayı düşünenlerin bilmesi gereken teknik terimler, finans diline hakim olmayanların da kolayca anlayabileceği yalın bir dille aktarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

TBB, "Yeni Girişimcilik Perspektifiyle Finansal Okuryazarlık" eğitiminin 4 adet videodan oluştuğunu ve vatandaşların söz konusu eğitime, "egitimportali.tbb.org.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak ulaşılabileceğini de bildirdi.

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