İSTANBUL

Türkiye Bankalar Birliğinden, "S&P'nin açıklamaları temelsiz ve son dönemdeki toparlanmayı dikkate almıyor." açıklaması yapıldı.

Açıklamada şu beşlıklara yer verildi:

"S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmıyor.

Bankacılık sektörümüz güçlü ve sağlıklı bir yapıdadır. Beklenmedik risklere dayanabilecek donanıma ve bunları yönetebilecek tecrübeye sahiptir.

Sektörün aktif kalitesindeki bozulmanın yüksek olacağına ilişkin değerlendirme, hem bankacılık hem de reel sektör için büyük bir haksızlıktır."