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Ekonomi

Sevgililer Günü e-ticaret sektörünün de yüzünü güldürdü

Yarın kutlanacak 14 Şubat Sevgililer Günü çerçevesinde yapılacak online alışverişlerin e-ticaret sektörünün de yüzünü güldürmesi ve sektörde bu kapsamda yaklaşık 10 milyar liralık satışın yapılmasını bekleniyor.

Fatma Eda Topcu  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Sevgililer Günü e-ticaret sektörünün de yüzünü güldürdü

İstanbul

Sevgililer Günü kapsamında sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketiciler, e-ticaret sektörünü de hareketlendirdi.

Hediye için online siteleri tercih eden tüketiciler, yaptıkları alışverişlerle sektörün yıllık büyümesine katkı sağlarken, sadece sevdiklerinin değil, e-ticaret sektörünün de yüzünü güldürecek.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, sektörde 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliğinin bir süredir devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Genel olarak baktığımızda e-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Ocak ayı karşılaştırması olarak baktığımızda çok ciddi bir büyüme görüyoruz. Sevgililer Günü özelinde konuşmamız gerekirse, alışverişlerde sepet ortalamasının 1000-2 bin lira arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Online tarafta kargo süreci de olduğu için online alışveriş süreci biraz daha erken başlıyor. Sevgililer Günü klasik kozmetik, takı ve aksesuarlar ile tekstil ürünleri dışında çocuklara da hediye verilen bir dönem haline geldi."

"En çok online alışverişi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya yapıyor"

Hakan Çevikoğlu, tüketicilerin hediye refleksinin perakendeden ev dekorasyonuna, tüketici elektroniğinden giyime kadar oldukça geniş bir yelpazede geliştiğini belirterek, aynı zamanda indirim kampanyalarından faydalanılarak uzun zamandır alınmak istenen ürünlerin de bu dönemde satın alındığını söyledi.

Genel olarak en çok online alışveriş yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya olarak sıralandığını kaydeden Çevikoğlu, "e-ticaret sektörü olarak Sevgililer Günü'ne yönelik 10 milyar liraya yakın alışveriş gerçekleşeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

"Kişiselleştirilmiş ürünlere talep arttı"

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk de Sevgililer Günü döneminde kalpli yastık satışlarında çok ciddi artış olduğunu belirterek, çiftlerin yeni hediye arayışında olsa da klasiklerden vazgeçemediğini söyledi.

Son yıllarda teknolojik ve kişiselleştirilmiş ürünlere rağbetin hayli arttığını dile getiren Yücetürk, "Tüketiciler özellikle ürünün üzerine fotoğraf, isim ve soy isim bastırarak hediye etmeyi son yıllarda daha çok tercih etmeye başladı. Kupa bardaktan seramiklerle, özel ajandalardan çikolatalara, taşınabilir güç kaynaklarından şarjlı hoparlörlere kadar çok geniş bir yelpazede kişiselleştirilmiş ürün talebi var." diye konuştu.

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