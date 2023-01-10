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Ekonomi

Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, bütçe açığının 2022'de 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 48 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2,3'ü seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 10.01.2023
Rusya'da bütçe 2022'de 3,3 trilyon ruble açık verdi

Moskova

Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, bütçe gelirlerinin geçen yıl beklentileri aştığını söyledi.

Yüksek enerji fiyatları sayesinde petrol ve doğal gaz gelirlerini artırdıklarını belirten Siluanov, başta vergi olmak üzere petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin de dönemsel bazda talepte yaşanan artışlarla yükseldiğini kaydetti.

Bütçenin ise harcamalardaki artış nedeniyle 2022'de açık verdiğine işaret eden Siluanov, "Bütçe açığı 3,3 trilyon rubleye veya GSYH'nin yüzde 2,3'üne ulaştı. Ancak devletin bütçe dışı fonlara tazmin ettiği bütçeyi hesaba katarsak, yani bu fonları harcamalardan çıkarırsak, bütçe açığının GSYH'ye oranı planladığımız gibi yüzde 1,8'e, yani yüzde 2'nin altına iniyor." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de toplantıda yaptığı konuşmada 2022'de bütçe gelirlerinin yaklaşık 28 trilyon ruble düzeyinde olduğunu belirterek, "O dönemdeki (2022) büyük ölçekli konuların çözümü 31 trilyon rubleden fazla bütçe harcaması gerektirdi." dedi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.

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