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Dünya

Putin Güvenlik Konseyini acil topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını ele aldı.

Dmitri Chirciu   | 26.10.2019
Putin Güvenlik Konseyini acil topladı

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasını ele aldı.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Rusya Güvenlik Konseyi'ni acil topladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulanması ve Suriye'deki durumun görüşüldüğü kaydedildi.

Putin'in konsey üyelerine Soçi'de yapılan Rusya-Afrika Zirvesi ile de ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya varmışlardı.

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