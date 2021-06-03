Euro
10.57
Dolar
8.70
BIST 100
1,428.13
Altın
1,870.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 58. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Dmitri Chirciu   | 03.06.2021
Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Sefa Karacan - Anadolu Ajansı

Moskova

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş'ın yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, RTİB Başkanı Naki Karaaslan, Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudyina ve çok sayıda Türk ve Rus katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Savaş, burada yaptığı konuşmada, şair Nazım Hikmet'in eserlerinin önem taşıdığını belirterek gelecekteki nesillerin bu eserlere sahip çıkacağı umudunu paylaştı.

YEE Müdürü Ömer Özkan da Nazım Hikmet'in her ölüm ve doğum yıl dönümünde etkinlik düzenlediklerine dikkati çekerek, "Nazım Hikmet, Rusya ve Türkiye arasında önemli ve köprü olan bir isim." dedi.

İki ay önce "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini ifade eden Özkan, bu yarışmada 130'dan fazla fotoğrafın yer aldığını söyledi.

RTİB Başkanı Naki Karaaslan ise etkinliğin önemine işaret ederek, "Nazım Hikmet, Türk devleti ve Türk halkı için çok büyük bir değerdir." diye konuştu.

Moskova'daki Nazım Hikmet Kütüphanesi Müdürü Galina Sudyina, şairin Rusya'da uzun süre yaşadığını hatırlatarak, "Nazım Hikmet aynı zamanda Rus şairidir. O burada çalıştı, arkadaş edindi, sevdi. Hikmet, Moskovalılar için çok anlaşılır ve yakın birisiydi." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikte, "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf yarışmasına katılanlara ödül verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Afrika'ya Kovid-19 aşısı sevkiyatı durma noktasına geldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu

Benzer haberler

Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi

Rusya'da Nazım Hikmet'in ölümünün 58. yılında anma etkinliği düzenlendi

Rusya: Suriye'de tarafların anayasa konusunda anlaşması durumunda erken seçim yapılabilir

Rusya, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarından çıkacak

Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor

Rus turizm sektörü Türkiye ile uçuşların tekrar başlamasını istiyor
Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor

Ukrayna Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar istiyor