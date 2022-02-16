Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,867.30
ETH/USDT
3,079.00
BTC/USDT
43,629.00
BIST 100
2,041.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu

Talha Yavuz   | 16.02.2022
Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Aralık 2021'de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin Devlet Güvenlik Stratejisine ilişkin aldığı karar Zelenskiy tarafından yürürlüğe kondu.

Stratejide, iç ve dış tehditlere karşı devletin zamanında müdahalesinin amaçlandığı, Avrupa Birliği ve NATO standartları göz önüne alınarak devlet güvenliği alanlarında gelişimin hedeflendiği aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hibrit savaşını siyasi, ekonomik ve siber alanlarında sürdürdüğü kaydedilen stratejide, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da insan hakları ihlalleri gerçekleştiği ifade edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da 20 Mart’a kadar Kovid-19 tedbirleri kademeli kaldırılacak
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti
Fransa'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu mart ortasında kaldırılabilir
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı
Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

NATO'dan Rusya'ya diplomasi ve diyalog çağrısı

NATO'dan Rusya'ya diplomasi ve diyalog çağrısı

Rusya'dan Batı ülkelerine "histeriyi kışkırtmaktan vazgeçme" çağrısı

Zelenskiy, Devlet Güvenlik Stratejisini yürürlüğe koydu

NATO Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor

NATO Orta ve Güneydoğu Avrupa'da yeni muharip birlikler planlıyor

Belarus Dışişleri Bakanı Makey, tatbikat sonrası ülkede Rus askeri kalmayacağını söyledi

Belarus Dışişleri Bakanı Makey, tatbikat sonrası ülkede Rus askeri kalmayacağını söyledi
Putin ve Bolsonaro'dan dünyadaki çatışmalara "barışçıl çözüm" çağrısı

Putin ve Bolsonaro'dan dünyadaki çatışmalara "barışçıl çözüm" çağrısı